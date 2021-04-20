الرئيس عون: التظاهر السلمي هو حق تعبير حر بعيدًا عن المنطق الطائفي

وأضاف الرئيس عون خلال استقباله وفدا من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان، أن "التغيير الأساسي يجب ان يحصل في هذا المضمار بالتحديد"، لافتا الى "استمرار التباين في وجهات النظر في تطبيق عدد من القضايا ولا سيما المتعلقة منها على سبيل المثال لا الحصر بالمرأة".



وتناول الرئيس عون التطورات القضائية الأخيرة ومشهد المظاهرات بالأمس، وشدد على "حق التظاهر السلمي وذلك كتعبير حر وبعيدًا عن المنطق الطائفي والمذهبي".



وتوجه الى الوفد قائلا إن "على الدولة أن تحفظ العدالة للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم البعض".