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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 19:52

حقوقيون أمميون يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي

حقوقيون أمميون يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي
وعبر خبراء حقوق الإنسان المستقلون بالأمم المتحدة في بيان مشترك عن القلق لعدم تقديم السلطات في الإمارات أي معلومات ملموسة عما وصفوه باختفاء لطيفة القسري واحتجازها الانفرادي معتبرين ان ذلك قد يكون له تبعات بدنية ونفسية ضارة وقد يرقى إلى حد المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة.

ودعا الخبراء في بيانهم إلى تدقيق مستقل بشأن ملابسات احتجاز لطيفة وإطلاق سراحها على الفور.

وقالت الإمارات، في 19 فبراير/شباط الماضي، إن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل، بعد أن طلب منها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة ميشيل باشليه، دليلا على أنها على قيد الحياة، وسط قلق دولي متنام بشأن مصيرها.

وذكرت متحدثة باسم مكتب باشليه، هذا الشهر، أنها لم تتلق دليلا من الإمارات على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة، وقالت إن مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة طلبوا الاجتماع مع سفير الإمارات في جنيف بشأن لطيفة، وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ.

وسلط مصير الشيخة لطيفة (35 سنة) وعلاقتها العاصفة مع والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ضوءا جديدا على الشؤون العائلية لحاكم دبي.

وجذبت الشيخة لطيفة أنظار العالم في 2018، عندما نشرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان مقطعا مصورا سجلته لطيفة، تحدثت فيه عن محاولتها الفرار من دبي، وتم ضبطها قبالة ساحل الهند بعد عملية للقوات الخاصة، وأعيدت إلى دبي.
مصدر : وكالات
رقم : 928345
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