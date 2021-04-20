صالحي يعلن توصيل كابلات الطاقة واستمرار التخصيب في نطنز

وفي تصريح للصحفيين اليوم، نقل المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية "ابوالفضل عموئي" عن صالحي، انه قدم شرحا حول الاضرار التي لحقت بكابلات توزيع الطاقة في منشاة نظنز من جراء العمل التخريبي الذي نفذه المدعو "رضا كريمي".



واضاف المسؤول البرلماني، ان صالحي اعلن خلال اجتماع اللجنة النيابية، عن انجاز عملية تبديل الكابلات المتضررة وتوصيل الطاقة الى مركز التخصيب في منشاة نطنز فورا؛ كما نوه انه في ضوء التدابير المتخذة لم تتوقف عملية التخصيب داخل منشاة نطنز على الاطلاق وحتى خلال فترة انقطاع الطاقة الكهربائية هناك.



وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد صالحي ان منظمة الطاقة النووية الايرانية، وانطلاقا من القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي، بدات في عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، لسدّ الاحتياجات الداخلية وبرهنت للاعداء على مدى الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في هذا الخصوص.