أبرز تطورات محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الايراني

وفي هذا الصدد اكد مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بان ايران ستوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية وتضييع الوقت والمساومات غير المنطقية.



جاء ذلك في تصريح ادلى به عراقجي خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء في فيينا بمشاركة وفود ايران ومجموعة دول "4+1" والذي تقرر في ختامه مواصلة المفاوضات في الاسبوع القادم.



وفي الاجتماع تباحث المشاركون حول احدث اوضاع المشاورات الفنية والمسودات الاولية للنصوص وكيفية مواصلة المفاوضات.



واكد مساعد الخارجية للشؤون السياسية ورئيس الوفد الايراني للمفاوضات، من جديد مبادئ ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان الاتفاق النووي والمسار الذي ينبغي المضي فيه، واصفا المسيرة الراهنة للمفاوضات بانها ماضية الى الامام قدما رغم المصاعب والتحديات القائمة.



واكد عراقجي في الوقت ذاته بان الوفد الايراني سيوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية.



وفي الاجتماع اتفق المشاركون على تشكيل فريق خبراء ثالث خلال الاسبوع القادم، فضلا عن فريقي الخبراء الحاليين (حول الغاء الحظر والنووي)، للبحث حول الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ الغاء الحظر ومن ثم عودة اميركا للاتفاق النووي.



وبعد ان تجري الوفود المشاركة مشاوراتها في عواصمها، سيستانف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الاسبوع القادم، فضلا عن متابعة المفاوضات الفنية والخبرائية.



من جانبه اعلن مبعوث الصين إلى محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 ان الأولوية الأولى لا تزال التركيز على رفع أميركا الحظر.



و قال وانغ كون ، مبعوث الصين في اجتماع اللجنة المشتركة ، إن الأولوية الأهم في المحادثات لا تزال التركيز على رفع الحظر الأميركي.



واضاف مبعوث الصين ان الرؤية باتت أوضح لدى جميع الأطراف بشأن الصيغة النهائية لإعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي.



بدوره اكد مساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، ان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لاجتياز التحديات وتفعيل الاتفاق النووي؛ وذلك في اشارة من المسؤول الاوروبي الى "احراز التقدم" خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الثامن عشر والذي اختتم اعماله قبل قليل بفيينا.



وكتب مورا في تغريدة على تويتر اليوم : ان المفاوضات التي انطلقت منذ اسبوعين، احرزت التقدم، لكن لايزال هناك حاجة الى مزيد من الجهود.



ونوه المسؤول الاوروبي عبر تغريدته، الى "قرار تشكيل فريق ثالث يعنى بمتابعة الترتيبات العملية المطلوبة لتنفيذ رفع الحظر ومن ثم عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق".



واضاف : انني لازلت على يقين بان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما واجتياز تحديات الاتفاق النووي.



يذكر ان الجولة الخامسة من مفاوضات الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، التي عقدت عند الساعة الثانية من عصر اليوم الثلاثاء حسب توقيت فيينا، اختتمت قبل قليل، على ان تتواصل المفاوضات في العاصمة النمساوية خلال الاسبوع القادم.



وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".



وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.



وعقد اخر اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم السبت في فيينا واستمرت المشاورات على مستوى فريقي عمل الخبراء "رفع الحظر" و"النووي" خلال الايام الاخيرة.