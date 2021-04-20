أحدث العناوين :
المقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة مُسيرة للاحتلال شرق غزة
أبرز تطورات محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الايراني
صالحي يعلن توصيل كابلات الطاقة واستمرار التخصيب في نطنز
ميركل: مشروع "السيل الشمالي-2" يشهد صراعا سياسيا
حقوقيون أمميون يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي
الرئيس عون: التظاهر السلمي هو حق تعبير حر بعيدًا عن المنطق الطائفي
عراقجي: سنوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية
ضربة قاصمة لمحور الشر الاميركي في سوريا
قيادي بارز بحزب الليكود: نتنياهو في طريقه للمعارضة
هذا ما قالته اول مرشحة لانتخابات الرئاسة السورية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
20 April 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 21:03
المقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة مُسيرة للاحتلال شرق غزة
وبحسب مصادر محلية، فإن المقاومة أسقطت طائرة مُسيرة من نوع "كواد كابتر" في حي الشجاعية، لافتةً إلى أنّه تمت السيطرة عليها بعد إسقاطها.
مصدر :
وكالات
رقم :
928353
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الجنرال قاآني: سوف نواصل مسار الشهيد حجازي
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
20 نيسان 2021
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
20 نيسان 2021
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
20 نيسان 2021
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
19 نيسان 2021
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
19 نيسان 2021
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
19 نيسان 2021
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
أحدث العناوين
المقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة مُسيرة للاحتلال شرق غزة
أبرز تطورات محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الايراني
صالحي يعلن توصيل كابلات الطاقة واستمرار التخصيب في نطنز
ميركل: مشروع "السيل الشمالي-2" يشهد صراعا سياسيا
حقوقيون أمميون يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي
الرئيس عون: التظاهر السلمي هو حق تعبير حر بعيدًا عن المنطق الطائفي
عراقجي: سنوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية
ضربة قاصمة لمحور الشر الاميركي في سوريا
قيادي بارز بحزب الليكود: نتنياهو في طريقه للمعارضة
هذا ما قالته اول مرشحة لانتخابات الرئاسة السورية
ماركوس سودر ينسحب لصالح مرشح حزب ميركل في سباق "مستشار ألمانيا"
الاحتلال الإسرائيلي يمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر
روحاني: نلتزم بكامل الاطر التي حددها قائد الثورة بشان المفاوضات
أمريكا تعلق على قرار السودان "إلغاء قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي"
فصائل فلسطینیة تعقد اجتماعا هاماً في غزة
رحيل رفيق قاسم سليماني وكاسر حصار نبل والزهراء
المعارضة الكويتية تصعّد وتتقدم بطلب جديد لحل مجلس الأمة
اليمن يحيي الذكرى السنوية الثالثة للرئيس الشهيد صالح الصماد
ايران تتوقع انتاج 12 مليون طن من القمح في 2021
وزير خارجية باكستان في طهران للقاء المسؤولين الايرانيين
الأكثر قراءة
بايدن يقرر سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 أيلول
مأرب ... قاب قوسين أو أدنى من التحرير
الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي فقأ عين امريكا
تعرف على حالة الطقس في سورية للايام القادمة
الصحة السورية : 104 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
السعودية لا تزال تمنع مئات الأسر اليمنية من العودة إلى بلادهم
وكالة الطاقة الذرية: طهران ابلغتنا نيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
مخلفات الحرب تصيب 6 أطفال وتقتل شخصا بريفي حماة وحلب
تصريحات جديدة للجعفري عن العلاقات السورية – اللبنانية
الرئاسة الفرنسية: قرار ايران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ‘‘تطور خطير‘‘
سوريا.. توقعات بانخفاض الدولار إلى مستوى قياسي
أنصارالله تدين استهداف منشأة نطنز النووية: عمل تخريبي جبان
مسؤول بلجيكي يحذر من عواقب تفشي كورونا بسجون البحرين
الرئيس اللبناني يحيل ملف تعديل الحدود الجنوبية للحكومة
السماح لأداء عمرة رمضان للراغبين من داخل وخارج السعودية
الخارجية الروسية: التحضير للقاء بوتين وبايدن
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
سورية تدين بشدة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول 'حادثة سراقب'
موسكو: لا عجلة في عقد لقاء بين بوتين وبايدن!
روسيا تستدعي السفير الأمريكي في موسكو ردا على عقوبات جديدة
الأخبار الساخنة
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
إخترنا لکم
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟