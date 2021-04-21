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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 08:17

عراقجي: نأمل بحل الخلافات مع الوكالة الذرية

عراقجي: نأمل بحل الخلافات مع الوكالة الذرية
وفي تصريحه أمس الثلاثاء في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، اعرب عراقجي عن امله بان تصل المفاوضات الجارية في فيينا الى نتائج ايجابية وتؤدي الى رفع الحظر الاميركي الظالم المفروض على الشعب الايراني وقال: من المبكر الان الحكم بشان النتيجة او ان نقول باننا متفائلون او متشائمون لكننا نعتقد باننا نمضي في الطريق الصحيح.

وحول الاجتماع الفني بين والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال عراقجي: ان تعاوننا مع الوكالة مستمر وهو تعاون واسع يتضمن مختلف المجالات. هذا التعاون يمضي في مساره الطبيعي. لنا خلافات مع الوكالة في بعض القضايا وهنالك مفاوضات بيننا وبينها لحلها.

واضاف: انه ومع زيارة مسؤولي الوكالة الى طهران واجراء المزيد من المفاوضات سنشهد تحركا اكبر في هذا المجال. نحن والوكالة نمضي في مسار طبيعي واعتيادي ونامل بحل الخلافات القائمة في اجواء بناءة وغير سياسية.
رقم : 928395
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