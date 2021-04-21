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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 09:17

تركيا ترجىء المؤتمر الدولي للسلام في أفغانستان

تركيا ترجىء المؤتمر الدولي للسلام في أفغانستان
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أنقرة قررت إرجاء محادثات السلام إلى حين انتهاء شهر رمضان.

وكان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية قال في وقت سابق إن المؤتمر لن يعقد في الموعد المحدد بسبب رفض طالبان الحضور.

كما وكان المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قد أكد أن الحركة لن تشارك في مؤتمر تركيا حول السلام في أفغانستان، حال عدم قبول مطالبها.

وقال مجاهد الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك": "لن نشارك في مؤتمر تركيا وفق الشروط التي يضعونها​​​. في حال لم يتم قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع، سنعيد النظر في موقفنا".

وكان من المقرر عقد المؤتمر السبت بهدف تسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية، في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 أيلول.
رقم : 928411
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