روحاني: لاتقبل برفع العقوبات الأمريكية على شكل أجزاء

وقال روحاني في اجتماع لحكومته (مجلس الوزراء)، "نريد تطبيق الإتفاق النووي بحذافيره دون زيادة أو نقصان، والاتفاق الذي وقع عليه الجميع يجب ان يطبق وترفع كافة المقاطعات".



وأضاف "يجب رفع جميع العقوبات التي فرضت علينا ولا نقبل برفعه على شكل أجزاء .. في حال تم الاعلان عن رفع العقوبات، إيران من يجب أن تقول وتؤكد، ما اذا كانت العقوبات قد رُفعت فعلا أم لا؟! في حال إحياء الإتفاق النووي سيكون نشاطنا النووي وفقا لبنود الإتفاق ولن نحيد عنه قيد أنملة وسنطبق كافة التعهدات المترتبة علينا بعد ان نشاهد وجود صدقية في كلامهم".



وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده هي من يجب أن تقول أنه "الحظر تم رفعه أم لم يرفع"، مبيناً "في حال إحياء الإتفاق النووي سيكون نشاطنا النووي وفقا لبنود الإتفاق ولن نحيد عنه قيد أنملة، وسنطبق كافة التعهدات المترتبة علينا بعد ان نشاهد وجود صدقية في كلامهم".







