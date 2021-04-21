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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 11:03

"اللجنة الرباعية" تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

"اللجنة الرباعية" تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا
ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو الى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضى ليبيا(...) بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ عام 2011 عندما أطاحت انتفاضة بمعمر القذافي، لكن يتم انتهاكه بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وتقدّر الأمم المتحدة انتشار نحو 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.

ودانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها "الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة".

كما شددت اللجنة أيضا على "الحاجة الملحة للوصول الى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل".
مصدر : وكالات
رقم : 928430
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