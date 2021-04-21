قوات الاحتلال تعتقل قيادي في حماس

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت القواسمة، عقب مداهمة منزله في منطقة النمرة وسط الخليل.



وأمضى القواسمة في سجون الاحتلال ما يقارب 10 سنوات، كما اعتقل لدى أجهزة السلطة أكثر من 8 مرات، وهو من مبعدي مرج الزهور.