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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 11:20

البحرين.. مواصة الحراك التضامني مع المعتقلين السياسيّين

البحرين.. مواصة الحراك التضامني مع المعتقلين السياسيّين
وفي هذا السياق أقام أهالي بلدات مثلث الصمود، الدراز، دار كليب، دمستان، كرانة، الهملة، بني جمرة، الدير يوم الإثنين 19 نيسان 2021 وقفات غاضبة واعتصامات، شدّدوا خلالها على تمسّكهم بحقّ المعتقلين الفوريّ في نيل الحريّة دون قيدٍ أو شرط.

كما تظاهر أهالي بلدات كرزكان، سماهيج، المعامير، سترة، عالي، رافعين صور المعتقلين ومطالبين بعدم إبقائهم عرضة لخطر فيروس كورونا الذي تفشّى في السجون.

هذا واعتصم أهالي بلدة النويدرات أمام منزل الأسيرة الثائرة «زكيّة البربوري» المعتقلة السياسيّة الوحيدة في السجون الخليفيّة، حيث طالبوا بالإفراج الفوريّ عنها وعن جميع الأسرى.
رقم : 928434
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