روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني

وفي مستهل كلمته خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اشار الرئيس روحاني الى الأمرين الصادرين عن الامام الخميني الراحل (رض) في بدايات انتصار الثورة الاسلامية في ايران، الاول احياء الجيش الايراني بخصائص جديدة يوم 18 نيسان عام 1980 والثاني جاء بعده بايام وهو تاسيس الحرس الثوري يوم 22 نيسان ووصف اجراءات الامام بانها كانت حكيمة وقال: اليوم وعلى صعيد الامن القومي بعد مشاركة الشعب يعتبر دور الجيش والحرس الثوري مهما جدا. فاينما استلزمت الحاجة كان الجيش والحرس الثوري حاضران ونحن نفخر بهما لتضحياتهما الكبيرة التي قدماها على مدى الاعوام الـ 42 الماضية.



وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر من حديثه بشان تفشي فيروس كورونا: لو لم يكن مشروع التحول في النظام الصحي للحكومة (منذ 8 اعوام) لما كان بامكاننا ان نواجه فيروس كورونا.



واكد بان التطعيم بلقاح كورونا مجاني للشعب الايراني كله وقال: لقد تقرر بالامس تخصيص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا من الخارج.



وصرح الرئيس روحاني بانه ليس من المعلوم متى ينتهي فيروس كورونا وهل انه سيشهد تحورات او ظروفا اخرى وهل سيتم حل المشكلة باللقاح بصورة كاملة ام لا، لافتا الى ان البشرية اليوم ومنها ايران تواجه الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا وقال: مازلنا نصارع هذا الفيروس، اذ نتغلب عليه يوما ويتغلب علينا يوما وهو الامر كذلك على صعيد العالم ايضا.. لذا فان قضية الصحة مهمة جدا بالنسبة لنا.



واوضح بان ايران بادرت منذ البداية لشراء 16 مليونا و 800 الف جرعة من لقاح كورونا في اطار برنامج "كوفاكس" الا ان تسديد المبلغ تعرقل بسبب الحظر الاميركي الجائر وبالتالي تعثرت عملية الشراء وقال: ان شعبنا يلمس جيدا جرائم اميركا.