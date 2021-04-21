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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 12:42
إيران تسجل 388 وفاة بكورونا
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في #إيران 2.311.813 كما ارتفعت الوفيات إلى 67.913 حالة.
وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.823.958 شخصًا، مضيفًا أن 4.991 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر :
وكالات
رقم :
928446
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