إيران تسجل 388 وفاة بكورونا

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في #إيران 2.311.813 كما ارتفعت الوفيات إلى 67.913 حالة.



وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.823.958 شخصًا، مضيفًا أن 4.991 من المصابين في حالة حرجة.