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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 12:46

الإمارات.. تشدید الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا لقاح كورونا

الإمارات.. تشدید الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا لقاح كورونا
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الإمارات، التي يقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة ووسّعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة "سيف الظاهري": "يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية، مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

وسجلت الإمارات الثلاثاء 1903 إصابات جديدة بـ"كورونا" ليصل إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس فيها إلى 500 ألف و860 توفي منهم 1559.
مصدر : وكالات
رقم : 928447
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