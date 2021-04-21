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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 13:07

الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة

الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، اليوم الأربعاء، في جلسة بثها التلفزيون الرسمي السوري أن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

​وكان مجلس الشعب السوري، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وحدد موعد انعقادها في 26 مايو/ آيار المقبل، على أن يقوم المواطنون السورييون في الخارج بالاقتراع في الـ 20 من الشهر نفسه.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة يوسف الصباغ، إن سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب السوري والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الانتخابات هي باب من أبواب حماية الاستقلال عبر الالتزام بقدسية الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب.
مصدر : وكالات
رقم : 928452
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