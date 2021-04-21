وصول أول طائرة ليبية إلى مصر بعد عودة الطيران بين البلدين

وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" للعاصمة الليبية طرابلس، وإعلانه عودة الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا وتعزيز الشراكة في عدد من مجالات التعاون بين البلدين، وفق وسائل إعلام محلية.



وقال مدبولي ،خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي، عبدالحميد الدبيبة: "وجهت وزارة الطيران، بالسماح فورا باستقبال أي رحلة من مدينة ليبية بمطار القاهرة مع وضع الضوابط لهذا الأمر"، في إعلان رسمي لعودة كامل الرحلات المباشرة بين البلدين.



وكان مدبولي قد زار ،الثلاثاء الماضي، طرابلس على رأس وفد وزاري لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، ودعم المسار السياسي في البلاد.