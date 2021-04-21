الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 14:59

حماس تدين اعتقال القيادي نضال القواسمة والصحفي علاء الريماوي

حماس تدين اعتقال القيادي نضال القواسمة والصحفي علاء الريماوي
وقالت "حماس" في تصريح صحفي إن ملاحقة الاحتلال للعمل الصحفي، يؤكد مرة أخرى أن هذا الاحتلال تغيظه الحقيقة والرسالة التي تحملها الصحافة الحرة المنسجمة مع تطلعات شعبنا، وتنقل همومه ومعاناته تحت الاحتلال.

ودعت، المؤسسات الحقوقية والصحفية كافة إلى الوقوف لجانب الإعلامي الريماوي، وفضح الاحتلال وممارساته أمام المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة، كما ندعو نقابة الصحفيين لأن يكون لها دور مميز في حماية الصحفيين وملاحقة الاحتلال عبر مؤسسات الصحافة العالمية.

وأكدت الحركة أن مواصلة الاحتلال لحملات الاعتقال في صفوف قيادات الحركة في مدن الضفة تهدف للتخويف من المشاركة في الانتخابات والعمل لها.

وشددت على أن هذه المحاولة البائسة للاحتلال تعبر عن عقلية فاشية استبدادية ضد حقوق شعبنا، والتي أبسطها حق الانتخاب والحق في الكلمة الحرة.

حماس: اعتقال الصحفيين والقيادات يهدف لتغييب المعلومة وعرقلة الانتخابات

وأكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة طولكرم فتحي القرعاوي أن اعتقال الاحتلال للصحفيين والقيادات الوطنية يهدف لتجفيف الساحة الفلسطينية من الخبر النقي والمعلومة الصحيحة، ولها علاقة مباشرة بعرقلة الانتخابات.

وقال النائب القرعاوي إن اعتقال الاحتلال للصحفيين في مثل هذه الظروف يهدف لتجفيف الساحة الفلسطينية من الخبر الصحيح النقي وتجفيفها من القيادات الإعلامية الصادقة أمثال علاء الريماوي.

وأضاف القرعاوي إن اعتقال القيادي القواسمة يهدف لإفراغ الساحة الفلسطينية من القيادات الموثوقة التي يثق بها الشارع الفلسطيني والعمل على عدم وصول المعلومة الدقيقة والصحيحة.

ولفت القرعاوي إلى أن هذه الممارسات للاحتلال مدروسة جيدا ولها علاقة مباشرة بموضوع عرقلة الانتخابات خاصة في ظل حالة من الإرباك في الداخل الفلسطيني والساحة الفلسطينية بهدف تشتيت البوصلة.

وأوضح القرعاوي أن الشارع الفلسطيني اعتاد على ممارسات الاحتلال وبات صاحب خبرة وهو قادر على تمييز المعلومة الصادقة من المزيفة، وأضاف: "نحن على ثقة بأن الشارع الفلسطيني لديه نسبة عالية من الوعي ولن تؤثر به ممارسات الاحتلال".

وطالب القرعاوي من المؤسسات الحقوقية والصحفية بضرورة كشف نية الاحتلال وضغوطاته على الفلسطينيين خاصة أن هناك اتفاقات دولية تنص على تحييد المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدم المس بها.
مصدر : وكالات
رقم : 928471
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
21 نيسان 2021
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
21 نيسان 2021
روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني
روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني
21 نيسان 2021
اللواء موسوي لـ قائد الثورة: الجيش جاهز في الميدان بقيادتكم الحكيمة
اللواء موسوي لـ قائد الثورة: الجيش جاهز في الميدان بقيادتكم الحكيمة
21 نيسان 2021
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
21 نيسان 2021
عراقجي: نأمل بحل الخلافات مع الوكالة الذرية
عراقجي: نأمل بحل الخلافات مع الوكالة الذرية
21 نيسان 2021
الجنرال قاآني: سوف نواصل مسار الشهيد حجازي
الجنرال قاآني: سوف نواصل مسار الشهيد حجازي
20 نيسان 2021
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
20 نيسان 2021
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
20 نيسان 2021
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
20 نيسان 2021
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
19 نيسان 2021
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
19 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة