الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع بوتين بشأن التوتر على الحدود

وتصاعدت التوترات بين كييف وموسكو في الأسابيع الأخيرة بعدما بدأت روسيا مناورات عسكرية وتحركات لم تحصل منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قبل سبع سنوات.



ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن زيلينسكي قوله في رسالة بالفيديو عبر موقع فيسبوك: «أوكرانيا وروسيا، وعلى الرغم من ماضيهما المشترك، فإنهما تتطلعان إلى المستقبل بشكل مختلف... إلا أن هذه ليست مشكلة بالضرورة، هذه فرصة. على الأقل، فرصة لإيقاف الحسابات القاتلة والخسائر العسكرية المستقبلية قبل فوات الأوان».



ولم يصدر بعد أي رد من موسكو على دعوة زيلينسكي الذي وقع قانونا يسمح باستدعاء جنود احتياط للخدمة العسكرية، دون تعبئة أوسع نطاقاً، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.



من جهة ثانية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية أن بلاده تتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بها، لكنها لن تتردد في الرد على أي خطوات عدائية.



وصرح بوتين أن الغرب يتجاهل محاولة اغتيال رئيس بيلاروس.



وقال: مدبرو أي استفزازات ضد روسيا سيندمون ندما شديدا وسنحدد الخطوط الحمراء بأنفسنا.