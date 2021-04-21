كردستان العراق يعلن عن جولة جديدة من المباحثات مع بغداد

وقال رئيس الديوان، أوميد صباح، للصحفيين، على هامش اجتماع للمجلس إن حكومة كردستان العراق تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدا أن اربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة.



وأضاف، أن هناك استعداد من أجل أن يجري وفد كردي زيارة مرة أُخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات، مشيرا إلى أن هذه المرة المباحثات مع بغداد ستدخل ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في كردستان ابدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة.



وأوضح، صباح أن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي أبدى فيها الأول الاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كردستان.



وأشار، إلى أن هذا الوفد سيكون متخصصا ومؤلفا من وزير الثروات الطبيعية، ووزير المالية، والإقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في كردستان العراق إذ سيجرون مباحثات مع كل من وزير النفط، و وزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية.