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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 16:29

تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة

حسين مرتضى
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
واضاف الموقع العبري قائلا بحسب ما ترجم اسلام تايمز: يقول شهود عيان وموظفين نجوا من التفجير في المنشأة أن الحادث وقع اثر اكتشاف كلب مدرب جسما مشبوها في أحد مخازن الصواريخ اثناء دورية روتينية لحراس المنشأة.

وقد دوى الانفجار بعد دقائق قليلة من صدور أمر باخلاء المنشأة. وبد نقلت وكالات الانباء الخبر قبل أن تمنع الرقابة العسكرية نشر أي أخبار دون اذن مسبق. وقالت الوكالات " وقع انفجار قوي يوم الثلاثاء في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل.

ولم ترد انباء حتى الان عن وقوع اصابات. حدث الإنفجار خلال "اختبار روتيني" أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ.

يقول السكان المحليون إنهم سمعوا انفجارًا ورأوا سحابة "عش الغراب"، وقام البعض بتصويرها" ونقلت قناة كان الاسرائيلية عن مسؤولي الاحتلال أن كبار مسؤولي الأمن يقومون الآن بالتحقيق في الخطأ الذي حدث، وما إذا كان قد تم الالتزام بالإرشادات. فقد تكون التقديرات الأولية قد قلّلت من تقدير الأضرار الجانبية للاختبار، الذي أدى للانفجار".

وقالت مصادر ان "مصنع تومر يقع في وسط فلسطين المحتلة ، وعلى مقربة من المناطق السكنية. حيث تصنع الشركة صواريخ ليستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
رقم : 928504
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