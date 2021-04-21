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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 18:56

طائرة حمولة ثانية من الإمارات تحط في مطار دمشق الدولي

طائرة حمولة ثانية من الإمارات تحط في مطار دمشق الدولي
وأفادت “وام” أن «هذه المساعدات تأتي ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات لمكافحة انتشار كورونا، والتصدي للجائحة دولياً وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا»، مضيفةً أن هذا الاهتمام يجسد قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الازمات الصحية والإنسانية بصورة عامة، كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك».

ومن المتوقع أن يساهم توفير جرعات اللقاحات لكورونا، في محاصرة فيروس كورونا والحد من آثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة، بحسب ما ذكرته الوكالة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي قامت مسبقاً وبالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر السوري بإرسال مساعدات طبية بلغت 97.2 طنا إلى سوريا، وتضمنت المستلزمات الطبية وأدوات الحماية والوقاية الشخصية وأجهزة الكشف عن الفيروس

وتعاني سورية من صعوبات في مواجهة تفشي فايروس كورونا مع اعلان الحكومة تعطيل دوام طلاب المدارس والجامعات وتخفيض عدد العاملين في المؤسسات الحكومية

وسجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رقم : 928519
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