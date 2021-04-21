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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 19:44

تحديات الإقتصاد السعودي بين ابتزاز واشنطن والدعاوى القطرية

زهراء أحمد- اسلام تايمز
تحديات الإقتصاد السعودي بين ابتزاز واشنطن والدعاوى القطرية
حيث صرح (غريغوري ميكس) رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك أن ”هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية، التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين“. وقد اقترحت النائب الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا ( إلهان عمر) أن يتعدل مشروع القانون على أساسٍ يسمح بمحاسبة محمد بن سلمان شخصياً، وفقاً لبنود قانون ماغنيتسكي وهو قانون عقوبات أمريكي ضد منتهكي حقوق الإنسان. 

وقالت ”عمر “ إن مشروع القانون المعدل سيتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تقرير في غضون ستة أشهر  عن جميع المؤسسات والشركات الخاصة المملوكة كليّاً أو جزئيّاً للمسؤولين السعوديين.

الولايات المتحدة بالتأكيد لن يهمها هذا الملف الانساني، بقدر اهتمامها بابتزاز السعودية مادياً. وإن الإدارة الديمقراطية لا تختلف عن الادارة الجمهورية في مواقفها مع السعودية. وكل هذا الإستعراض الإنساني سينتهي حينما يتوجه بن سلمان حاملاً مليارات البترول ليصبها في جيوب أسياده، وسيغلق هذا الملف كغيره من الملفات التي تستخدم للسطو على ثروات البلدان العربية الغنية، كما فعلها الرئيس السابق ترامب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة عام 2016، فقد عقد صفقات وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، وقد قال في معرض حديثه عنها وعن السعوديين إنهم حليف رائع وأنفقوا 400 مليار دولار على بلادنا خلال السنوات الأخيرة وهذا يعني 1.5 مليون فرصة عمل .

أما فيما يخص الدعاوى القطرية على السعودية في المحاكم الدولية، فقد كسبت قطر العديد من الدعاوي في محاكم التجارة الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهناك قضايا في انتظار النطق بالحكم قد تكلّف السعودية مليارات الدولارات، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد السعودي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً، متاثراً بعوامل الركود العالمي بعد جائحة كورونا وقصف أرامكو التي تعتبر  عاموداً من أعمدة الاقتصاد السعودي.

لذلك كانت القمة السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي تضع هذه النقطة أساسية في جدول أعمالها في محاولة منها إيجاد حل لإسقاط الدعاوى القضائية، والبعض طلب ايضاً تأجيلها كحد أدنى. إلا أن الجانب القطري رفض اكثر من وساطة لحل هذه المشكلة وأبلغ السعودية بأنه ماضٍ في قضاياه. 

المملكة العربية السعودية هي من أغنى بلدان العالم وصاحبة أكبر احتياطي بترول في العالم. عندما تبتز العائلة الحاكمة من آل سعود وتأخذ منهم ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم وتتجه للوساطة مع قطر لحل المسائل المالية العالقة بينهم، فاعلم بأن هناك شعور حقيقي بإنهاك كبير لإقتصادها، وعليها اللجوء لحلول جديدة لجمع الأتاوات لواشنطن.
رقم : 928525
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