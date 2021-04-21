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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 19:51

"أبناء الرضا".. أکبر تجمع قرآني للیافعين في العتبة الرضوية بمشهد المقدسة

"أبناء الرضا".. أکبر تجمع قرآني للیافعين في العتبة الرضوية بمشهد المقدسة
وقال مدير مركز القرآن الكريم في العتبة الرضوية المقدسة الشيخ سيد مسعود مريان إن العتبة الرضوية استضافت خلال شهر رمضان المبارك الزوار اليافعين ضمن محفل قرآني يحمل اسم "أبناء الرضا (ع)" بهدف نشر وتوسيع الثقافة القرآنية بين اليافعين.

وأضاف مريان أن التجمّع القرآني هذا يقام يومياً خلال الشهر الفضيل من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً بحضور مجموعة من الزوار اليافعين في باحة الجمهورية الإسلامية في الضريح المطهر للإمام الرضا (ع).

وتابع الشيخ ميريان أن اليافعين وطلبة القرآن الكريم يتلون ويرتلون آيات القرآن بالصوت، كما يتم تعليم الحاضرين ببعض مفاهيم الوحي الإلهي، على يد أساتذة من خلال برامج ترفيهية وقصص ومسرحيات ضمن البرامج الأخرى لهذا المحفل القرآني داخل العتبة الرضوية.

وأوضح أن المحفل القرآني سيشهد برامج أخرى كالتواشيح التي ستقدمها فرقة شبابية، وإقامة مسابقات قرآنية، ومنح جوائز، وكذلك تقديم الهدايا للمشاركين بالقرعة.

واعتبر مدير مركز القرآن الكريم بالعتبة الرضوية أن هذا المحفل القرآني، سيساهم في تحفيز اليافعين على تعلم التلاوة والترتيل والمفاهيم القرآنية، وسيكشف أيضاً المواهب القرآنية بينهم.
رقم : 928527
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