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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 19:53

'جبهة العمل الاسلامي' تحمل السياسيين مسؤولية الأوضاع المزرية في لبنان

ودعت إلى "ضرورة وقف المهاترات والتراشق السياسي والاعلامي فورا، والعمل بصدق وإخلاص على إنقاذ الوطن من وضعه المأزوم من خلال تشكيل حكومة إنقاذية تضع خططا واضحة لحل الأزمات التي يئن منها الوطن والمواطن".

وأكدت الجبهة "ضرورة وضع حد لغول الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين أفقروا الشعب وأوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية من الانهيار الجحيمي، ورفع الغطاء السياسي عنهم فورا وسوقهم إلى قوس العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ورأت أن "وضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة لن يؤدي إلا إلى المزيد من حال الانهيار والافقار والفوضى والفلتان، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى الاستقرار الداخلي ووقف كل محاولات زعزعة الأمن في البلاد".
رقم : 928528
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