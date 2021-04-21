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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 19:56

بعد استشهاده.. سيد محمد حجازي لايزال يشغل الصهاينة

بعد استشهاده.. سيد محمد حجازي لايزال يشغل الصهاينة
فقد ركز المحللون في الاعلام الصهيوني على ما شكله القائد الراحل من ألم وقلق لكيان العدو عبر دعمه لحركات المقاومة وخاصة في لبنان التي شكلت رادعا لقوى العدو من التفكير بأي عدوان على لبنان.

وقال المحلل الصهيوني للشؤون العربية غال بيرغر، ان احد الأمور المهمة التي يمكن قولها حول حجازي انه حتى تعيينه نائبا لقائد قوة القدس كان داعما لقدرات حزب الله في لبنان وقال ان رحيله لن يهز حرس الثورة مثلما لم يهتز هذا الحرس مع استشهاد سليماني.

وقال محلل صهيوني آخر انه لا شك ان وفاة الجنرال محمد حجازي هو امر مهم جدا لانه كان قبل ذلك يمسك بملف دعم حزب الله في لبنان والمسؤول عن تعاظم قوة الحزب في وجه "إسرائيل".

والشهيد حجازي كان قبل الثورة الاسلامية من أبرز المقاتلين المناضلين ضد نظام الشاه  وكان حاضرا في مختلف المجالات خلال الثورة ومرحلة الدفاع المقدس، حيث تولى قوات التعبئة لفترة مدتها 10 سنوات وبتدريب قوى المقاومة تجاوز حدود البلاد في نشاطه النضالي الذي أبهر به صديقه وعدوه في آنٍ واحد.

وفي كلمة بمناسبة رحيل اللواء حجازي قال قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد قآني ان المناضلين في جبهات المقاومة اليوم في إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن يخطون كل يوم خطوة كبيرة في مواجهة الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وستواصل جبهة المقاومة القيام بذلك حتى تصل الى حكومة عالمية، مشيرا الى ان رجال المقاومة على أهبة يواصلون نهج أسلافهم من المقاومين.

هذا ويبقى الهاجس يكتنف الكيان الصهيوني المحتل ما دام هناك احرار يرفعون لواء المقاومة في ميادين الجهاد، بحق كوكبة الشهداء التي رحلت بشرف في سوح القتال والأخرى التي أدت الأمانة بصدق ولبت نداء الرب في أرضها، وكان آخرها قائد معركة كسر حصار نبل والزهراء في سوريا وأحد قادة المقاومة البارزين في العراق، العميد محمد علي حق بين الذي وافته المنية في مدينة رشت مركز محافظة كيلان بعد فترة معاناة من المرض.
رقم : 928532
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