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الأربعاء 21 نيسان 2021 ساعة 20:49

أول رد سوري على قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

أول رد سوري على قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
وجاء في البيان:

تدين الجمهورية العربية السورية بأقوى العبارات النهج العدواني الذي تجسد في أعمال الدورة الـ25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال قيام الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة

وتابع البيان : 45% فقط من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية صوتت لصالح هذا القرار غير الشرعي من أصل 193 دولة ما يعكس حقيقة أن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها عام 1997

واكد البيان ان هذا القرار يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية

واشار البيان الى ان هذا القرار رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الإرهابية في سورية وتشجيع للإرهابيين للاستمرار في جرائمهم بما في ذلك الجرائم الكيميائية

واختتم البيان ان سورية تعرب عن شكرها للعدد الكبير من الدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب وأن لا تصوت لصالح القرار ورفضت كل أشكال الضغوط والابتزاز

وتبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية المفبركة، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
رقم : 928549
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