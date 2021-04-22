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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 07:57

الأردن قريب من الحصول على تكنولوجيا تجسس إسرائيلية

الأردن قريب من الحصول على تكنولوجيا تجسس إسرائيلية
ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين مطلعين، قولهما إن الأردن برر محاولته الحصول على التكنولوجيا التجسسية من أجل مكافحة الإرهاب، بيد أنه قد يستخدمها في قمع الناشطين المعارضين.

وذكر الموقع أن المفاوضات بدأت نهاية العام الماضي، وسافر وفد من الشركة -التي تتخذ من تل أبيب مقرّا لها- إلى عمّان، وقدموا عرضا إلى المسؤولين بالأردن، بمن فيهم مدير المخابرات العامة.

وقال الموقع إن أحد المصادر قال إن الصفقة تم إبرامها بالفعل، بيد أن الآخر قال إنه لم يتضح إن كان تم التوقيع على العقد أم لا.

وذكر الموقع أن سعي الأردن للحصول على التكنولوجيا التجسسية الإسرائيلية سبق أزمة الأمير حمزة، إلا أنه يتضح أن الأردن كان يتنصت على مكالمات الأخ غير الشقيق للملك عبدالله.

ولفت إلى أن شركة التجسس "NSO" قامت بأعمال تجارية مع الحكومة الأردنية في الماضي.

وذكرت صحيفة هآرتس العام الماضي أن NSO تستخدم الاسم "جاكوار" في تعاملاتها مع الأردن.

يشار إلى أن شركة NSO تعرضت لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب استخدام العديد من الأنظمة برنامج التجسس Pegasus الخاص بها لمراقبة نشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة والصحفيين.
مصدر : وكالات
رقم : 928606
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