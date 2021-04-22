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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 07:58

الصحة السورية:تعلن آخر مستجدات ’كورونا’

الصحة السورية:تعلن آخر مستجدات ’كورونا’
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس الاربعاء أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 21584 شفيت منها 15216 وتوفيت 1483 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة أمس الاربعاء في مختلف المحافظات السورية كالتالي....

#الإصابات :

٣٩ في دمشق
٣٥ في اللاذفية
٢٥ في ريف دمشق
٢٥ في حلب
٩ في حماة
٩ في طرطوس
٧ في درعا
٢ في الرقة

#الشفاء :

١٩ في دمشق
١٧ في حلب
١٧ في طرطوس
١٦ في اللاذقية
١٦ في ريف دمشق
١٢ في حمص
١١ في السويداء
١١ في درعا
٥ في القنيطرة
٤ في حماة

#الوفاة :

٤ في دمشق
٣ في حلب
٢ في دير الزور
٢ في اللاذقية
٢ في القنيطرة
١ في حمص
١ في طرطوس
رقم : 928607
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