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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 08:00

قطر وتركيا تبحثان تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة

قطر وتركيا تبحثان تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أنه جرى خلال الاجتماع في الدوحة، مناقشة سبل تعزيز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتطويرها.

وكانت قطر تسلمت من تركيا، في أكتوبر الماضي، السفينة الحربية "الدوحة" التي صنعتها شركة "شيب يارد" التركية، في خطوة تدخل ضمن الصفقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القطرية توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان المشتركة التركية في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.

وفي 14 ديسمبر 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 928608
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