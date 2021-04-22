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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 08:02

القوات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في ريف دمشق

القوات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في ريف دمشق
وذكر مصدر عسكري في حديث لوسائل الإعلام الرسمية السورية أنه "في حوالي الساعة 01:38 من فجر اليوم، نفذ العدو الصهيوني عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب من سوريا، مشيرا إلى أنه شن "ردا على ذلك هجوما على بطاريات صاروخية للقوات السورية".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب. ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وأوضح أن "الصاروخ من نوع SA5 أطلق نحو مقاتلة إسرائيلية وانزلق إلى فلسطين المحتلة حيث سقط في منطقة الشتات البدوي دون وقوع أي إصابات، واصفا الهجوم بغير المتعمد".
 
رقم : 928610
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