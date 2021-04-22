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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 08:04
اللواء موسوي:

الاعداء فشلوا دائما بإضعاف علاقة الجيش مع القيادة والشعب

الاعداء فشلوا دائما بإضعاف علاقة الجيش مع القيادة والشعب
و قال اللواء عبد الرحيم موسوي خلال زيارة رئيس السلطة القضائية السيد إبراهيم رئيسي لجامعة القيادة والأركان (دافوس) يوم الاربعاء ، إن مخاطبيكم في جامعة القيادة والأركان ، هم قادة جيش الجمهورية الاسلامية اليوم وغدا واضاف ان جميع من يفترض أن يتولوا قيادة المناصب الأولى في الجيش يجب أن يتخرجوا من هذه الجامعة.

وأشار اللواء موسوي إلى أنه "منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة وحتى اليوم تعرض الجيش لأقسى الهجمات والعمليات النفسية واكثره تعقيدا ، وأراد الأعداء إضعاف ارتباط الجيش الذي لا ينفصم مع الإمام (رض) و القيادة والشعب ولكن بعون الله وبحكمة ودعم الإمام الخميني (رض) وقائد الثورة الاسلامية وبصيرة عوائل منتسبي الجيش ، لم يحققوا أدنى نجاح ولن يحققوا ذلك.

وشدد على أن الجيش لديه إيمان راسخ بأن شرعيته وقبوله ونجاحه رهن في ظل القيادة والارتباط بالولاية ولن تنجح أي حيلة في إضعاف هذا الاعتقاد.
رقم : 928612
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