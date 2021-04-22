الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 08:07

مواجهات مع مستوطنين بالقدس والاحتلال يعتقل 3 شبان

مواجهات مع مستوطنين بالقدس والاحتلال يعتقل 3 شبان
المواجهات المستمرة منذ أيام تدخلت شرطة الاحتلال في تفريقها، لتعتقل 3 شبان فلسطينيين في منطقة باب العامود.

ومن المتوقع أن يستمر التوتر اليوم الخميس؛ بسبب إصرار المتطرفين اليهود على تنظيم مظاهرة في باب العامود.

وتقف خلف المظاهرة منظمة تدعى "لهافا".

وساحة "باب العامود" هي إحدى أهم ساحات القدس المحتلة، وفيها مدرج يؤدي إلى البلدة القديمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت قناة إسرائيلية رسمية عن بنتسي غوبشتين، رئيس منظمة "لهافا"، قوله: "هدفنا هو الوصول إلى باب العامود، حاملين الأعلام الإسرائيلية، للقول إن هذه هي أرضنا".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، عن تدشين شبان من اليهود المتشددين مجموعة على تطبيق "واتساب"، تحت اسم "ليحترق العرب"، وذلك لتبادل الأفكار حول طريقة الهجوم على الفلسطينيين في القدس خلال تظاهرة الخميس.

والثلاثاء، قالت شرطة الإحتلال إنها اعتقلت، منذ بداية رمضان، 50 فلسطينيا في "أعمال شغب" اندلعت في "باب العامود" ومحيطه.
مصدر : وكالات
رقم : 928615
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
21 نيسان 2021
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
حسين مرتضى
21 نيسان 2021
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
21 نيسان 2021
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
21 نيسان 2021
روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني
روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني
21 نيسان 2021
اللواء موسوي لـ قائد الثورة: الجيش جاهز في الميدان بقيادتكم الحكيمة
اللواء موسوي لـ قائد الثورة: الجيش جاهز في الميدان بقيادتكم الحكيمة
21 نيسان 2021
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
21 نيسان 2021
عراقجي: نأمل بحل الخلافات مع الوكالة الذرية
عراقجي: نأمل بحل الخلافات مع الوكالة الذرية
21 نيسان 2021
الجنرال قاآني: سوف نواصل مسار الشهيد حجازي
الجنرال قاآني: سوف نواصل مسار الشهيد حجازي
20 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة