مواجهات مع مستوطنين بالقدس والاحتلال يعتقل 3 شبان

المواجهات المستمرة منذ أيام تدخلت شرطة الاحتلال في تفريقها، لتعتقل 3 شبان فلسطينيين في منطقة باب العامود.



ومن المتوقع أن يستمر التوتر اليوم الخميس؛ بسبب إصرار المتطرفين اليهود على تنظيم مظاهرة في باب العامود.



وتقف خلف المظاهرة منظمة تدعى "لهافا".



وساحة "باب العامود" هي إحدى أهم ساحات القدس المحتلة، وفيها مدرج يؤدي إلى البلدة القديمة.



وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت قناة إسرائيلية رسمية عن بنتسي غوبشتين، رئيس منظمة "لهافا"، قوله: "هدفنا هو الوصول إلى باب العامود، حاملين الأعلام الإسرائيلية، للقول إن هذه هي أرضنا".



وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، عن تدشين شبان من اليهود المتشددين مجموعة على تطبيق "واتساب"، تحت اسم "ليحترق العرب"، وذلك لتبادل الأفكار حول طريقة الهجوم على الفلسطينيين في القدس خلال تظاهرة الخميس.



والثلاثاء، قالت شرطة الإحتلال إنها اعتقلت، منذ بداية رمضان، 50 فلسطينيا في "أعمال شغب" اندلعت في "باب العامود" ومحيطه.