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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 08:11

الصحة البرلمانية العراقية تحسم الجدل حول ’الحظر الشامل’!!

الصحة البرلمانية العراقية تحسم الجدل حول ’الحظر الشامل’!!
وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي أمس الاربعاء  إنه "لا يوجد على وفق توقعاتنا توسع في الحظر الشامل في الأيام الاخيرة من شهر رمضان، لأن فرضه بأيام اضافية يؤثر على أقوات الفقراء".

وأضاف "نعول على مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للسيطرة على الموقف الوبائي".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت بشهر رمضان المبارك، مع تطبيق الجزئي ببقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا.

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في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة العراقية، أمس الاربعاء، أن أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس كورونا، فيما اشارت الى وصول عدد الاصابات الى مليون.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، "اليوم وصل عدد الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليون إصابة مشخصة"، معتبراً أن "النظام الصحي في العراق قادر على استيعاب الزيادة الحالية".

وأضاف أن "الزيادة الحالية متوقعة وحذرنا منها سابقاً ونشدد على وجوب التزام إجراءات الوقاية"، مشيراً الى أن "لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي أهم عوامل الوقاية من كورونا".

ولفت الى أن "أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس كورونا"، مشدداً بالقول "لم نسجل أي أعراض خطيرة أو متوسطة بعد تلقي اللقاح، واللقاحات المتوافرة في منافذ التلقيح آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية".
مصدر : وكالات
رقم : 928618
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