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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 09:41

النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة للسعودية

النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة للسعودية
وأيد 350 عضوا في مجلس النواب مقابل 71 نائبا مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون حماية المنشقين السعوديين".

ويقضي مشروع القانون بتعليق بيع بعض المواد الدفاعية للسعودية إن لم يتمكن الرئيس الأمريكي من تأكيد عدم تورط السعودية في قمع وتعذيب معارضين والاعتقالات العشوائية للمواطنين الأمريكيين والأجانب.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أعدت تقريرا حول قتل جمال خاشقجي، اعتبرت فيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على تنفيذ العملية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المواطنين السعوديين بسبب قضية خاشقجي وحقوق الإنسان في المملكة.
رقم : 928624
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