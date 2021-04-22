نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم

وقال العميد فلاح زاده في كلمة له بمحافظة اصفهان وسط إيران خلال مجلس عزاء بمناسبة وفاة نائب قوة فيلق القدس العميد محمد حجازي يوم الأحد الماضي بسبب المرض، إن "فصائل المقاومة موجودة قرب مقرات الكيان الصهيوني في كافة أنحاء العالم وتقرّب من انهياره في كل لحظة، وإسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عاما والأمة الإسلامية لن تتوقف عن مواجهتها".



وكان جيش الاحتلال الصهيوني ذكر فجر اليوم الخميس، إن صاروخاً سوريا أرض-جو انفجر في جنوب إسرائيل في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي الذي تحيط به السرية.