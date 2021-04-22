وفاة النائب العراقي عدنان الاسدي بسبب كورونا.

واعلن مكتب الاسدي -وهو قيادي في حزب الدعوة- قبل اسبوعين، اصابة الأسدي بفيروس كورونا حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.



وومنذ تفشي جائحة كورونا توفي اربعة نواب في البرلمان العراقي جراء اصابتهم بكورونا، وهم المتحدث باسم كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني النائب آرام بالاتي، في 17 من شباط/فبراير الماضي، وتوفي النائب في البرلمان، عن تيار الحكمة، علي العبودي، في 3 من كانون الأول الماضي، وتوفيت النائبة ورئيسة لجنة التعليم العالي، غيداء كمبش، في 10 يوليو/تموز الماضي.



واصيب حتى الآن مليون و1854 شخصا، توفي منهم 15098.

