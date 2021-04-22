اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير

وأضاف اللواء نقدي في حديث للتلفزيون الإيراني "الإسرائيليون سعوا إلى التغطية على الأحداث التي وقعت أمس لكن الجميع شاهد ما حدث، وإن من يقوم "باعمال شريرة" عليه الا يتوقع عدم عودة هذه "الشرور" ضده".



وبين "حاول الصهاينة كثيراً التغطية على الأحداث التي وقعت أمس لكن الجميع شاهد ما حدث، وما حصل هو شيء صغير بالنسبة إلى ما يواجهه الصهاينة اليوم".

وفي الـ 11 من أبريل/نيسان الماضين وقع إنفجار في منشأة نطنز النووية الواقعة وسط إيران وتسبب بأضرار كبيرة وقد اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء الحادث وتوعدت بالرد.



وتابع: "كما أن حادثة أخرى وقعت في جنوب فلسطين المحتلة لا يمكن إخفاؤها، ومن الطبيعي أنه عندما يرتكب المرء الشر فلا يتوقع أن يعود هذا الشر إلى نفسه وألا يتسبب له بمشاكل داخلية".



وقال: "بالطبع هذه الأحداث هي أشياء صغيرة في مواجهة الوضع المعقد الذي يواجهه النظام الصهيوني اليوم، بما في ذلك الوضع الاجتماعي المقيد الذي لم يحسم منذ شهور حتى الآن".



وبين اللواء نقدي: وأدرك قادتهم وبمساعدة الأكاديميات العلمية للنظام الصهيوني أنهم يتراجعون وينتهون، فاختاروا باتاغونيا (في أمريكا الجنوبية) والعديد من قادة الكيان الصهيوني قاموا ببناء الفلل ويرون مستقبلهم هناك".

وتابع: "الأفضل لشعوبهم أن يغادروا مبكراً وأن يريحوا من متاعبهم من قبل أبناء المنطقة قبل أن يقعوا في ظروف معينة بحيث لا تعود لديهم الفرصة لبيع منازلهم".



وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أفادت بأن الإنفجار الذي وقع كان خلال اختبار روتيني أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة الذي يعمل على تطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ".



