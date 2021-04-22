98 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان مقتضب، أن 63 مستوطنا، و35 من طلبة المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وتجولوا في المنطقة الشرقية منه.



وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان الجاري، مناوشات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال بسبب محاولات الأخيرة منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط المدينة.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.



ويوميا يشهد المسجد الأقصى (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.