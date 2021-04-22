بمشاركة بايدن لأول مرة.. قمة للناتو في 14 يونيو

وأوضح ستولتنبرغ أن القمة "ستشكل فرصة فريدة لتعزيز الحلف الأطلسي" الذي "يجسد الرابط الدائم بين أوروبا وأميركا الشمالية".



وستكون هذه أول قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما كان سلفه دونالد ترامب يوجه انتقادات شديدة إلى المنظمة آخذا بصورة خاصة على أعضائها وتحديدا ألمانيا مستوى نفقاتهم الدفاعية المتدني.



وجاء في البيان أن القمة ستبحث "أنشطة روسيا العدائية والخطر الإرهابي والهجمات الإلكترونية وتأثير التغير المناخي على الأمن وصعود نفوذ الصين".



وتعقد القمة في وقت تتزايد النقاط الخلافية مع روسيا ولا سيما حول أوكرانيا مع نشر موسكو قوات عسكرية قرب حدود هذا البلد ردا على تحركات استفزازية لكييف حول منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا.



وتأتي القمة بعيد قرار دول الحلف البدء بسحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو بهدف الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر.



والدول التي تنشر أكبر قدر من القوات في أفغانستان هي الولايات المتحدة ثم ألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. وأعلنت ألمانيا أنها ستستكمل انسحابها من أفغانستان بحلول يوليو.