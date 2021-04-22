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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 14:42

العثور على بقايا صاروخ في محيط إحدى القرى قرب ديمونا

العثور على بقايا صاروخ في محيط إحدى القرى قرب ديمونا
ولفتت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هذه البقايا تعود للصاروخ السوري الذي سقط في منطقة أبو قرينات قرب مدينة ديمونا ليل الأربعاء/ الخميس.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن "الدفاعات الجوية السورية أطلقت عدة صواريخ "أرض-جو" من طراز "أس إيه 5" يصل مداها إلى مئات الكيلومترات باتجاه طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط أمني في الشطر السوري من هضبة الجولان"، وأضاف المتحدث أن "الصاروخ الذي سقط في النقب أخطأ هدفه وانفجر في النقب وأن الحديث لا يدور عن هجوم استهدف الأراضي الإسرائيلية بشكل خاص" .

وأشار جيش الإحتلال إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية، معلنا عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة النقب".

وكان الجيش السوري، أعلن أن قواته للدفاع الجوي تصدت لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق، مضيفا أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".
مصدر : وكالات
رقم : 928659
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