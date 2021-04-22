ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران

حرس الثورة الاسلامية هو احد فروع القوات المسلحة الايرانية الذي تأسس بعد الثورة الاسلامية الايرانية بأمر من الامام الخميني الراحل (قدس سره الشريف) ووفقاً للدستور الايراني يقوم الحرس بحماية نظام الجمهورية الاسلامية في الداخل والخارج ومنع التدخل الاجنبي او الانقلابات العسكرية او الحركات المنحرفة والمتطرفة.



وقال قائد فيلق ولي العصر (عجل الله تعالی فرجه)، حسن شاهوار: "أهنئ وابارك لجميع ابناء الشعب اوالحراس المغاوير ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية".



من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني زاده: "هذه القوات خلال العهود الاربعة الماضية قامت بانجازات على الصعيد الامني وتقديم الخدمات الانسانية للشعب الايراني والشعوب المستضعفة في المنطقة".



الحرس الثوري كان له حضور حماسي ومقتدر في ساحة الدفاع المقدس وقدم مئات الالاف من الشهداء وصد تهديدات الى جانب تفانيه ودوره الجهادي في سبيل خدمة الشعب خلال الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل واليوم حيث تفشي فيروس كورونا تغيرت الخطة لقوات الحرس واصبحت خطة صحية عبر مشروع الشهيد سليماني.



كما اضاف قائد فيلق ولي العصر (عجل الله تعالی فرجه): "بعد الحرب شيد حرس الثورة الاسلامية الكثير من السدود خاصة سد الكرخه وهو الاكبر في الشرق الاوسط وكذلك بناء الطرقات وحفر الانفاق وكان الحرس دائما في خدمة الشعب".



من جهة اخرى، قال رئيس منظمة تعبئة البناء التابعة لفيلق ولي العصر في خوزستان، يونس زبيدي: "فيما جائت جائحة كورونا منظمة البسيج تساعد الكوادر الطبية في مشروع مشترك باسم مشروع الشهيد حاج قاسم سليماني على صعيد البلاد منها اجراء التحاليل للمصابين وتوزيع ما يقارب عشرين رزمة معيشية لعوائل المصابين بهذا الوباء".



كل ذلك شكل نماذج من التضحيات الكبيرة والخدمات الصادقة التي يقدمها الحرس بجميع منتسبيه وفاء للوطن وقيامه وتطلعاته.