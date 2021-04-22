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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 16:19

الكاظمي يهنئ القوة الجوية العراقية بذكرى تأسيسها الـ(90)

الكاظمي يهنئ القوة الجوية العراقية بذكرى تأسيسها الـ(90)
وافاد موقع السومرية نيوز نقلا عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء قول الكاظمي في بيان، انه "بهذه المناسبة يطيب لي أن أسطّر عبارات الثقة والإعتزاز والفخر، بمقاتلي ومنتسبي هذا الصنف الأساس في جيشنا العراقي البطل، وباسمهم الى شعبنا العراقي الكريم، أن تبقى قوتنا الجوية الحارس الأمين لأرض الرافدين وسمائها".

وأضاف: "لقد دوّن أبطالنا في القوة الجوية تضحياتهم وبطولاتهم، وهم يحاربون الارهاب، وأرسلوا بذلك رسالة بليغة لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة أرض العراق وشعبه".

وختم الكاظمي "نبارك لكم ذكرى تأسيسكم ودمتم للعراق وشعبه والرحمة والرفعة لشهداء القوة الجوية العراقية، وكل شهداء وطننا الغالي".
رقم : 928675
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