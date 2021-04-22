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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 16:20

ازدياد حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا بنسبة 43 بالمائة

ازدياد حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا بنسبة 43 بالمائة
وقال جلالي خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة كيلان (شمال) تيزهوش تابان: ان تفشي فيروس كورونا ادى الى عدم تبادل الزيارات خلال العام الاخير بين رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة ورئيس المجلس التجاري الروسي الايراني.

واضاف: ان الاوضاع تمضي في طريق العودة الى الحالة الطبيعية في روسيا ونامل بتحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع تبادل زيارات الوفود بينهما.

واشار السفير الايراني الى وجود البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لممارسة الانشطة التجارية في روسيا واضاف: ان ايران وروسيا تغلبتا على فيروس كورونا من الناحية التجارية وفي هذه المرحلة شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين زيادة بنسبة 43 بالمائة.

وقال: ان العلاقات السياسية بين البلدين هي الان في مستوى عال جدا وهو الامر الذي يساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما وان البنية التحتية اللازمة متوفرة لهذا الغرض.
رقم : 928676
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