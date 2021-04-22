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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 17:50

توجيه هام من وزير الدفاع الروسي للجيش بشأن مناورات الناتو

توجيه هام من وزير الدفاع الروسي للجيش بشأن مناورات الناتو
وأشار شويغو، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في شبه جزيرة القرم خلال تدريبات عسكرية ينفذها الجيش الروسي هناك، إلى أن حلف شمال الأطلسي كثف بشكل ملموس أنشطته العسكرية قرب حدود روسيا الجنوبية، بما يشمل الأنشطة الاستطلاعية والتدريبية.

وأكد وزير الدفاع أن روسيا تتابع عن كثب نقل الناتو قواته إلى منطقة المناورات القادمة، لافتا إلى إنشاء مراكز تنسيق تعمل على استقبال قوات الحلف والشحنات المرتبطة بالمناورات في كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

وصرح شويغو بأن الناتو ينشر حاليا إحدى المجموعات الرئيسية من قواته في حوض البحر الأسود، مشيرا إلى وصول شحنات أسلحة ومعدات عسكرية وخاصة إلى الموانئ اليونانية.

وأمر شويغو الجيش الروسي في هذا الصدد بـ"مواصلة متابعة الأوضاع في مناطق تدريبات Defender Europe والاستعداد للرد فورا في حال حدوث أي تطورات غير مؤاتية".

ومن المتوقع أن تصبح Defender Europe التي سيجريها الناتو في مايو ويونيو القادمين أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة.
مصدر : وكالات
رقم : 928679
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