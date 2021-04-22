منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تحولت لاداة سياسية

ونقلت وكالة تاس الروسية عن شولغين قوله في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إن هذا اليوم أصبح يوماً أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن المؤسف للغاية أن هذه المنظمة قد تحولت من هيئة فنية إلى أداة سياسية تحاكم الدولة العضو فيها وهذه المرة تحاكم سوريا.



وأضاف شولغين إن ما حدث اليوم داخل أسوار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيكون مخجلاً ليس فقط بالنسبة لنا والبلدان التي صوتت ضد هذا القرار ولكن أيضا للعديد من أولئك الذين أيدوه مشدداً على أنه عاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة بشأن الأحداث وسيضع التاريخ بطريقة أو بأخرى كل شيء في مكانه.



وتابع شولغين من المؤسف أننا شهدنا كيف يتم انتهاك قواعد القانون الدولي من أجل اعتماد قواعد دعت إليها مجموعة معينة من البلدان موضحاً أنه وخلف ستار التصريحات الطنانة حول مزاعم عن جرائم حرب بالأسلحة الكيماوية والتي لم تكن موجودة في الواقع نرى محاولة باستخدام الأنشطة الدعائية لشيطنة السلطات الشرعية وإزالتها.



وكان شولغين أكد أمس أن الاتهامات التي أطلقتها بعض دول الغرب ضد سوريا بشأن “استخدام السلاح الكيميائي” مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية لهذه الدول.



يذكر أن مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بسام صباغ أكد يوم الجمعة الماضي أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل مخالفة جديدة لاتفاقية الحظر ويرسي سابقة خطيرة في عمل المنظمة ويروج لاستنتاجات كاذبة بهدف خلق ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية ضد سوريا وتشجيع التنظيمات الإرهابية على فبركة مسرحيات جديدة حول استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري بها.