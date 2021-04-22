الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 17:55

غانتس يقر بفشل اعتراض الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل ديمونا

غانتس يقر بفشل اعتراض الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل ديمونا
وجاءت تصريحات غانتس، خلال رده على سؤال من أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي لمصابي جيش الاحتلال في الحروب،​​​ وقال غانتس إن "الجيش الإسرائيلي نشط لتأمين مقدراته في منع أي ضرر يمس إسرائيل، وقد أطلق صاروخ من طراز "س آ 5" وبعدما اخترق الصاروخ أجواءنا كانت هناك محاولة لاعتراضه لكنها لم تنجح، ونحن ما زلنا نجري تحقيقا حول الحادث".

وأضاف غانتس بالقول إنه "في معظم العمليات نرى نتائج أخرى، الوضع معقد الآن، ونحن كما هو واضح نجري تحقيقا وسنواصل ذلك قدما".

كما وأعلن افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أن المنظومات الدفاعية لم تعترض صاروخ أرض - جو أطلق من سوريا فجر اليوم، وأضاف في بيان مقتضب، أن "الصاروخ انفجر في الجو قبل أن تسقط شظاياه في منطقة صحراء النقب جنوب إسرائيل، وأنه يواصل تحقيقاته في الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي السابق، من أنه كان "من الممكن أن ينتهي سقوط صاروخ برأس حربي يزن 200 كلغ على إسرائيل بشكل مختلف" تعليقا على سقوط صاروخ سوري قرب دديمونة.

وأضاف ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، أن "إسرائيل تشهد شللا حكوميا وتآكلا لقوة الردع".

واعتبر ليبرمان إن نتنياهو "أُخذ على حين غفلة عندما كان نائما إذ إنه منشغل في مسائله الشخصية"، داعيا الكنيست إلى الخروج من الشلل وانعقاد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لدراسة جهوزية الأجهزة الأمنية لاحتمال تصاعد الأوضاع مع سوريا أو إيران.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة النقب".

وقال جيش الكيان الصهيوني في بيان إنه "تم إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكان جيش الإحتلال أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه رد على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.
رقم : 928681
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية في ايران
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
اللواء نقدي: ما حصل يوم أمس في الأراضي المحتلة شيء صغير
22 نيسان 2021
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
عبد الساتر لاسلام تايمز: اللقاء الايراني- السعودي بين المصلحة والحاجة هل يصل الى غايته؟
22 نيسان 2021
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
نائب فيلق القدس الإيراني للكيان الصهيوني: فصائل المقاومة قريبون من مواقعكم
22 نيسان 2021
ايران لن تتراجع عن حقوقها
ايران لن تتراجع عن حقوقها
22 نيسان 2021
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
22 نيسان 2021
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
أنباء عن إنفجار قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلية
22 نيسان 2021
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
المفاوضات السعودية الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري
21 نيسان 2021
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
النووي الإيراني يعمق الخلاف بين أمريكا وإسرائيل
21 نيسان 2021
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
تدمير مصنع صواريخ اسرائيلي وهذه المعلومات المتوفرة
حسين مرتضى
21 نيسان 2021
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
الرئيس السوري يترشح لفترة جديدة
21 نيسان 2021
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
انفجار ضخم يهز مصنع صواريخ في كيان الإحتلال الإسرائيلي
21 نيسان 2021
روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني
روحاني: التطعيم بلقاح كورونا مجاني لكل الشعب الإيراني
21 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران لن تتراجع عن حقوقها
فغذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم.. وقد اقترب
عملية تحرير مأرب تدخل مرحلة اللاعودة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة