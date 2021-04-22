غانتس يقر بفشل اعتراض الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل ديمونا

وجاءت تصريحات غانتس، خلال رده على سؤال من أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي لمصابي جيش الاحتلال في الحروب،​​​ وقال غانتس إن "الجيش الإسرائيلي نشط لتأمين مقدراته في منع أي ضرر يمس إسرائيل، وقد أطلق صاروخ من طراز "س آ 5" وبعدما اخترق الصاروخ أجواءنا كانت هناك محاولة لاعتراضه لكنها لم تنجح، ونحن ما زلنا نجري تحقيقا حول الحادث".



وأضاف غانتس بالقول إنه "في معظم العمليات نرى نتائج أخرى، الوضع معقد الآن، ونحن كما هو واضح نجري تحقيقا وسنواصل ذلك قدما".



كما وأعلن افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أن المنظومات الدفاعية لم تعترض صاروخ أرض - جو أطلق من سوريا فجر اليوم، وأضاف في بيان مقتضب، أن "الصاروخ انفجر في الجو قبل أن تسقط شظاياه في منطقة صحراء النقب جنوب إسرائيل، وأنه يواصل تحقيقاته في الحادث".



وفي وقت سابق من اليوم، حذر أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي السابق، من أنه كان "من الممكن أن ينتهي سقوط صاروخ برأس حربي يزن 200 كلغ على إسرائيل بشكل مختلف" تعليقا على سقوط صاروخ سوري قرب دديمونة.



وأضاف ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، أن "إسرائيل تشهد شللا حكوميا وتآكلا لقوة الردع".



واعتبر ليبرمان إن نتنياهو "أُخذ على حين غفلة عندما كان نائما إذ إنه منشغل في مسائله الشخصية"، داعيا الكنيست إلى الخروج من الشلل وانعقاد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لدراسة جهوزية الأجهزة الأمنية لاحتمال تصاعد الأوضاع مع سوريا أو إيران.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة النقب".



وقال جيش الكيان الصهيوني في بيان إنه "تم إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلية".



وكان جيش الإحتلال أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه رد على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.