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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 19:55

لبنان: عون يدعو إلى عدم تكرار "أحداث عوكر"

لبنان: عون يدعو إلى عدم تكرار "أحداث عوكر"
وعرض الرئيس عون خلال اجتماع أمني الأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر في جبل لبنان، وتحديدا قرب مكاتب شركة "مكتف" المتخصصة لشحن الأموال من وإلى الخارج.

وأعرب عون عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، مؤكدا أن المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، لا سيما وأنهم خسروا أموالهم وودائعهم.

ودعا عون دعا اللبنانيين إلى التحلي بالصبر قائلا إنه يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكنوا من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حاولت بوقت سابق دخول مبنى "شركة مكتف للصيرفة" في عوكر بعد الاستعانة بعدد من مناصريها، للحصول على معلومات حول تحويل مبالغ مالية بالدولار إلى خارج البلاد.

ولم يسمح بداية للقاضية عون، بالدخول إلى مكاتب الشركة لأن الشركة اعتبرت أن الملف أصبح بيد قاض آخر.

لكن عون أجرت اتصالات من داخل سيارتها وأصرت على البقاء، وسط توافد عدد من مؤيديها ومناصريها إلى أمام الشركة، دعما لها، ثم أقدمت المجموعات المؤيدة للقاضية عون على خلع الباب الخارجي لشركة "مكتف" لمساعدتها على الدخول بسيارتها إلى الداخل، لتتوجه عون بعدها إلى مدخل الشركة بعدما طلبت من المحامي رامي عليق مرافقتها وإحضار حداد لخلع الاقفال واقتحام المبنى.

هذا ودخلت عون إلى الشركة وسط مؤازرة من أمن الدولة، فيما طلبت القوى الأمنية من المتظاهرين المغادرة والاعتصام خارج الأملاك الخاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 928696
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