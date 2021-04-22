متحدث الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني السبب الاساس وراء مشاكل المنطقة

وقال خطيب زادة في تصريحه اليوم الخميس للصحفيين العرب والاجانب عبر تطبيق "كلوب هاوس": ان السبب الاساس لمشاكل المنطقة يعود للكيان الصهيوني الذي يعد تهديدا وجوديا لدول المنطقة وشعوبها ومصدر الارهاب على مستوى المنطقة.



واعتبر طريق الحل النهائي لقضية فلسطين بانه يكمن في اجراء الاستفتاء العام واتخاذ القرار حول مستقبل فلسطين من قبل سكانها الاصليين وقال: ان الكيان الصهيوني كان العنصر الاساس للكثير من الحروب الدموية في منطقتنا.



وعن الوضع في لبنان،قال: ان ايران لم تتدخل في شؤون لبنان اطلاقا وان ما يحدث فيها الان يجري على اساس التطورات الداخلية فيها وقد قدمت ايران الدعم لها دوما.



وصرح أن السياسة الأميركية عملت على الاقل في عهد ترامب على جعل المنطقة ساحة صراع مع إيران الا ان ايران تجنبت ذلك دوما، واضاف: ان غرب اسيا منطقة تقع فيها ايران خلافا لاميركا التي جاءت اليها من الجانب الاخر من العالم لذا فان ايران سعت على الدوام لمواجهة التهديدات الامنية وتقوية المنطقة.