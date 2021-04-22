مقاتلات اماراتية تشارك بمناورات عسكرية الى جانب مقاتلات الاحتلال

واضاف الموقع أن المناورات انطلقت في اليونان بمشاركة 60 مقاتلة ومن المتوقع ان تنفذ 1000 طلعة جوية.



ولأول مرة، تشارك المقاتلات الاسرائيلية الى جانب مقاتلات اماراتية في مناورات عسكرية مشتركة بشكل علني، حيث شارك الجانبان في مناورات "انيوخوس" السنوية في اليونان والتي انطلقت الاحد، بمشاركة مقاتلات من الولايات المتحدة، فرنسا واسبانيا في حين ارسلت قبرص مروحية واحدة، وبعثت كندا طاقم ارضي، وكل من النمسا، مصر، الاردن، رومانيا وسلوفانيا قاموا بارسال مراقبين.



واضاف المصدر ان :"اسرائيل تشارك في المناورات بعدة مقاتلات من طراز F15I و F16I ومقاتلات "رام" ومقاتلات "عيطم"، وتشارك الامارات بمقاتلات من طراز F-16 لم يعلن عن عددها، في حين تشارك الولايات المتحدة بـ 16 مقاتلة من طراز F-16 وعدد من الطائرات المسيرة المتطورة. "



وطبعت الإمارات الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان المغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.