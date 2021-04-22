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الخميس 22 نيسان 2021 ساعة 21:45

طهران تؤكد وقوفها الى جانب باكستان مقابل الارهابيين

طهران تؤكد وقوفها الى جانب باكستان مقابل الارهابيين
وشدد خطيب زدة في تصريحله اليوم الخميس على أن الهجوم الارهابي على فندق سرينا في مدينة كويتا الباكستانية الذي أدى الى مقتل واصابة المدنيين الباكستانيين يدعو الى القلق الشديد.

وأكد سعيد زادة أن الجمهورية الاسلامية تقف الى جانب باكستان حكومة وشعبا مقابل الارهاب.

وانفجرت قنبلة مساء الأربعاء في سيارة مصفوفة بمرآب فندق "سيرينا" الواقع في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، مخلّفة خمسة قتلى وفق حصيلة جديدة.

قال وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه "هجوم انتحاري استُخدمت فيه 60 إلى 80 كيلوغراما من المتفجرات. فجر الانتحاري السيارة".

وأضاف "قتل خمسة أشخاص وأصيب 11، اثنان منهم فقط جروحهم بالغة".

أوضحت الشرطة أن بين القتلى موظفين في الفندق ومسؤولين أمنيين.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان باكستان في بيان أن الانتحاري "استهدف مسؤولي الأمن تماما كما كان مخططا".

من جهتها، استنكرت بكين الهجوم بشدة رغم أن طالبان باكستان أكدت أنها استهدف مسؤولين أمنيين باكستانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "إن الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي وتعرب عن أحر تعازيها".

وأوضح وانغ أن السفير الصيني المعتمد في باكستان لم يكن موجودا في الفندق لحظة الانفجار ولم يُسجل وقوع أي ضحية صينية.

وصرّح المستشار الزراعي في سفارة الصين بباكستان غو وينليانغ لصحيفة "غلوبل تايمز" أن القنبلة انفجرت قبل عشر دقائق من موعد عودة السفير إلى الفندق.
رقم : 928719
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